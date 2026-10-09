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Регионы России

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В Польше подростка поместили в колонию за смертельное ранение сотрудницы школы

В Польше подростка поместили в колонию за смертельное ранение сотрудницы школы

Инцидент произошёл в начальной школе №109 имени Корнеля Макушинского на улице Мацкевича в Кракове. После сообщения о человеке с холодным оружием в учебном заведении полиция прибыла на место, где выяснилось, что подозреваемым является 10-летний ученик в костюме на Хэллоуин с игрушечным тесаком.

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