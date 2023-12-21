Главный украинский секрет

Знаете, сограждане, я всегда улыбаюсь, когда слышу, как некоторые российские телеведущие с укором обращаются к украинцам, негодуя от того, что они не взяли в руки автоматы и вилы и не идут на Банковую сносить Зеленского.
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