Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Главный украинский секрет

Главный украинский секрет

Знаете, сограждане, я всегда улыбаюсь, когда слышу, как некоторые российские телеведущие с укором обращаются к украинцам, негодуя от того, что они не взяли в руки автоматы и вилы и не идут на Банковую сносить Зеленского.

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