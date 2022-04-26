Спорт Уик-Энд

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    Верно сказал Рублёв, что кроме, как играть в теннис, он ничего другого не умеет. А спортсмену нужно иметь в голове ещ...Удачная неделя дл...
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Сергеев и Алберто слабее Азмуна по целому ряду качеств. «Зениту» можно было бы попробовать Малкома на передней линии…

Сергеев и Алберто слабее Азмуна по целому ряду качеств. «Зениту» можно было бы попробовать Малкома на передней линии…

Свое мнение об игре «Зенита» в матче с «Краснодаром» (3:1) в интервью «Спорт уик-энду» высказал чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев.

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