Сергеев и Алберто слабее Азмуна по целому ряду качеств. «Зениту» можно было бы попробовать Малкома на передней линии…

Свое мнение об игре «Зенита» в матче с «Краснодаром» (3:1) в интервью «Спорт уик-энду» высказал чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев.
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