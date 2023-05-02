В ЛДПР в память о Жириновском предложили выплачивать пособие супругам, находящимся в браке больше 20 лет

Так депутаты хотят поддержать традиционные семейные ценностиЗаместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил, что депутаты разрабатывают закон, который бы позволил выплачивать каждые пять лет по 20 тысяч рублей каждому супругу.