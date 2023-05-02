Daily Storm

582 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Шуленков
    Оба - преступники. И красовский и охлабыстин. За их экстремизм в нормальной стране давно бы сидели.Пригожин заявил, ...
  • Павел Александрович
    Сволота, куда они ставят свои герлыги, когда продав шкуры и шерсть своих баранов, приходят в ресторан?Били пятеро неаде...
  • Анастасия
    Охлобыстин призывал геев сжигать в печах, но власти об этом не вспоминают.Пригожин заявил, ...

В ЛДПР в память о Жириновском предложили выплачивать пособие супругам, находящимся в браке больше 20 лет

В ЛДПР в память о Жириновском предложили выплачивать пособие супругам, находящимся в браке больше 20 лет

Так депутаты хотят поддержать традиционные семейные ценностиЗаместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил, что депутаты разрабатывают закон, который бы позволил выплачивать каждые пять лет по 20 тысяч рублей каждому супругу.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх