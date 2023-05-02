В ЛДПР в память о Жириновском предложили выплачивать пособие супругам, находящимся в браке больше 20 лет

Так депутаты хотят поддержать традиционные семейные ценностиЗаместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил, что депутаты разрабатывают закон, который бы позволил выплачивать каждые пять лет по 20 тысяч рублей каждому супругу.
Так депутаты хотят поддержать традиционные семейные ценностиЗаместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил, что депутаты разрабатывают закон, который бы позволил выплачивать каждые пять лет по 20 тысяч рублей каждому супругу.
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