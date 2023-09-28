Стартовал прием заявок на участие в I Всероссийском конкурсе "Адмирал Федор Ушаков моими глазами"

Конкурс приурочен к 20-летию причисления адмирпала Ушакова к лику святых общецерковного почитания и проводится в рамках проекта по строительству Духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Феодора Ушакова в Москве.
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