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Гвардиола не может общаться с Хусановым в «Ман Сити»: «Возможно, мне придется выучить русский язык»

Гвардиола не может общаться с Хусановым в «Ман Сити»: «Возможно, мне придется выучить русский язык»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что не может коммуницировать с узбекским новичком «горожан», защитником Абдукодиром Хусановым.

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