Об этом не говорят Хотя сколько ресурсов американцами было вложено в "выдавливание" России с европейского рынка газа.
Россия опять поставляет газа в Европу больше, чем США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юна
Газпром никак не нахапается! И там и сям. Ну продавайте газ европе по минимуму, чтоб они на подсосе были, а остальное пусть у америки втридорога покупают.
Ответить
22 час.
Natalija Osminina
Во-первых, большая часть СПГ, которая шла под американским флагом в Европу, была Российским Ямал-газом. Месяца 2 назад Байден отказал Европе в американском спг. А во-вторых, трубопроводный газ шел в Европу из России, как и до СВО, Просто в большинстве случаев БЕСПЛАТНО (из-за остановки СВИФТа). Поэтому у Европы накопились долги в 280 миллиардов перед Россией, которые она и решила не отдавать -это и есть замороженные российские активы.
Ответить
19 час.
Natalija Osminina
Байден отказал Европе в американском спг. А Газпром поставлял большую часть своего газа в Европу БЕСПЛАТНО (из-за остановки СВИФТа). Поэтому у Европы накопились долги в 280 миллиардов перед Россией, которые ЕС и решил не отдавать -это и есть замороженные российские активы.
Ответить
19 час.
Свежие комментарии