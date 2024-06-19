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Россия опять поставляет газа в Европу больше, чем США

Россия опять поставляет газа в Европу больше, чем США

Об этом не говорят Хотя сколько ресурсов американцами было вложено в "выдавливание" России с европейского рынка газа.

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Комментарии
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Юна
Газпром никак не нахапается! И там и сям. Ну продавайте газ европе по минимуму, чтоб они на подсосе были, а остальное пусть у америки втридорога покупают.
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22 час.
Natalija Osminina
Во-первых, большая часть СПГ, которая шла под американским флагом в Европу, была Российским  Ямал-газом.  Месяца 2 назад Байден отказал Европе в американском спг. А во-вторых, трубопроводный газ шел в Европу из России, как и до СВО, Просто в большинстве случаев  БЕСПЛАТНО (из-за остановки СВИФТа). Поэтому у Европы накопились долги в 280 миллиардов перед Россией, которые она  и решила не отдавать -это и есть замороженные российские активы.
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19 час.
Natalija Osminina
Байден отказал Европе в американском спг. А Газпром  поставлял большую часть своего газа в Европу БЕСПЛАТНО (из-за остановки СВИФТа). Поэтому у Европы накопились долги в 280 миллиардов перед Россией, которые  ЕС и решил не отдавать -это и есть замороженные российские активы.
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19 час.

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