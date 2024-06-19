Россия опять поставляет газа в Европу больше, чем США

Юна Газпром никак не нахапается! И там и сям. Ну продавайте газ европе по минимуму, чтоб они на подсосе были, а остальное пусть у америки втридорога покупают.

Natalija Osminina Во-первых, большая часть СПГ, которая шла под американским флагом в Европу, была Российским Ямал-газом. Месяца 2 назад Байден отказал Европе в американском спг. А во-вторых, трубопроводный газ шел в Европу из России, как и до СВО, Просто в большинстве случаев БЕСПЛАТНО (из-за остановки СВИФТа). Поэтому у Европы накопились долги в 280 миллиардов перед Россией, которые она и решила не отдавать -это и есть замороженные российские активы.