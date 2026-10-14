Задержание основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука в Черногории и последующее выдворение его команды показали, насколько сложными могут оказаться отношения России даже с теми государствами, еще недавно воспринимавшимися россиянами как комфортные направления для отдыха и работы.