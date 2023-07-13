Гуф официально разводится с женой

Гуф официально разводится с женойContent image for: 509449 | Гуф спровоцировал слухи о тайной свадьбе с Кети Топурия10 марта рэпер показал в социальной сети несколько роликов, на которых жена плачет и обвиняет его в употреблении запрещенных веществ.