Мезенцев отметил значительное снижение цены роуминга в Союзном государстве

Профильные министерства России и Белоруссии провели результативную работу по диалогу с операторами сотовой связи о снижении тарифов, стоимость исходящего звонка в международном роуминге снизилась в 28 раз.
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