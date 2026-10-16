ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ходе диалога с председателем Комитета ООН против пыток Клодом Хеллером 15 октября раскрыл страшные подробности нечеловеческих издевательств, которым боевики ВСУ подвергают военнопленных.
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