РИА Новости/Екатерина Чеснокова В пресс-службе Минкультуры России прокомментировали призывы лишить званий участников скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.
В Минкультуры ответили на призывы лишить званий Киркорова и Билана
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ИФ
Ирина Федорова
А хто давал, я, че ли
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11 час.
Олег Едаменко
Вообще интересно: звание "НАРОДНОГО" присваивает Минкульт. А на каком основании? Народ спрашивали? А может, народ от этого "народного" блевать тянет? Или "заслуженный". Что он заслужил? У кого заслужил? За что заслужил? А может, народ считает - НЕ заслужил? Людей, которые слушают его блеяние, спрашивали? Может, они не считают, что заслужил хоть что-то? Неееет, пусть Минкульт присваивает этим пИвцам ртом звания типа "заслуженный спонсор денег для замминистра" или "заслуженный трахарь престарелой безголосой бывшей любовницы генерала КГБ" или "заслуженный рубщик бабла для чиновников Минкульта". Пусть Минкульт чётко обозначает, кто и что заслужил и при чём тут народ.
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6 час.
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