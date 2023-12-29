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В Минкультуры ответили на призывы лишить званий Киркорова и Билана

В Минкультуры ответили на призывы лишить званий Киркорова и Билана

РИА Новости/Екатерина Чеснокова В пресс-службе Минкультуры России прокомментировали призывы лишить званий участников скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.

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Комментарии
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ИФ
Ирина Федорова
А хто давал, я, че ли
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11 час.
Олег Едаменко
Вообще интересно: звание &quot;НАРОДНОГО&quot; присваивает Минкульт. А на каком основании? Народ спрашивали? А может, народ от этого &quot;народного&quot; блевать тянет? Или &quot;заслуженный&quot;. Что он заслужил? У кого заслужил? За что заслужил? А может, народ считает - НЕ заслужил? Людей, которые слушают его блеяние, спрашивали? Может, они не считают, что заслужил хоть что-то? Неееет, пусть Минкульт присваивает этим пИвцам ртом звания типа &quot;заслуженный спонсор денег для замминистра&quot; или &quot;заслуженный трахарь престарелой безголосой бывшей любовницы генерала КГБ&quot; или &quot;заслуженный рубщик бабла для чиновников Минкульта&quot;. Пусть Минкульт чётко обозначает, кто и что заслужил и при чём тут народ.
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6 час.

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