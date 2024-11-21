Спецназ ВС РФ начал операцию по окружению Великой Новоселки на Времьевском выступе

ВМ

Владимир Минаков

"окружению крупного опорного пункта ВСУ в Великой Новоселке" Да не ВЕЛИКАЯ Новосёлка, а "Вэлыка", т.е "БОЛЬШАЯ". Великая - это была Британия, когда имела полсотни колоний, а украинское слово Вэлыка так переводить - равносильно английское слово "мэгэзин" переводить, как "магазин"...