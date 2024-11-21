Соединения российской группировки войск «Восток» начали операцию по окружению крупного опорного пункта ВСУ в Великой Новоселке на Времьевском выступе.
Спецназ ВС РФ начал операцию по окружению Великой Новоселки на Времьевском выступе
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вперёд ребята.Удачи вам.
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17 час.
СП
Светлана Позднякова
Вперёд к Победе!!Берегите себя!Молимся за вам!!🙏🙏🙏🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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7 час.
ВМ
Владимир Минаков
"окружению крупного опорного пункта ВСУ в Великой Новоселке" Да не ВЕЛИКАЯ Новосёлка, а "Вэлыка", т.е "БОЛЬШАЯ". Великая - это была Британия, когда имела полсотни колоний, а украинское слово Вэлыка так переводить - равносильно английское слово "мэгэзин" переводить, как "магазин"...
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7 час.
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