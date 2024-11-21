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Несекретные материалы

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Спецназ ВС РФ начал операцию по окружению Великой Новоселки на Времьевском выступе

Спецназ ВС РФ начал операцию по окружению Великой Новоселки на Времьевском выступе

Соединения российской группировки войск «Восток» начали операцию по окружению крупного опорного пункта ВСУ в Великой Новоселке на Времьевском выступе.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вперёд ребята.Удачи  вам.
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17 час.
СП
Светлана Позднякова
Вперёд к Победе!!Берегите себя!Молимся за вам!!🙏🙏🙏🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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7 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;окружению крупного опорного пункта ВСУ в Великой Новоселке&quot;                                                                                                    Да не ВЕЛИКАЯ Новосёлка, а &quot;Вэлыка&quot;, т.е &quot;БОЛЬШАЯ&quot;.  Великая - это была Британия, когда имела полсотни колоний, а украинское слово Вэлыка так переводить - равносильно английское слово &quot;мэгэзин&quot; переводить, как &quot;магазин&quot;...
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