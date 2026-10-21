Продолжается набор желающих пройти военную службу по контракту. После предварительного собеседования новобранцев ожидает всесторонняя подготовка - теоретическая и практическая.
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