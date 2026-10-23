Людмила Левина, сестра бывшего главы КСП области Ивана Левина, ранее работала заместителем начальника управления обеспечения деятельности аппарата горсовета.
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