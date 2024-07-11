Джордж Клуни призвал Байдена покинуть президентскую гонку ради демократии

Актёр считает, что действующий президент США не справится с очередным сроком.Актёр Джордж Клуни уверен, что Джо Байден, ныне занимающий пост президента США, должен отказаться от дальнейшей предвыборной гонки, так как это необходимо для того, чтобы у демократов был шанс на победу в выборах.