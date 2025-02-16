Польша чуть-чуть расслабилась и сделала доброе дело в отношении россиян. И все это на фоне холодного душа, который европейцы на Мюнхенской конференции по безопасности приняли от США.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Польша чуть-чуть расслабилась и сделала доброе дело в отношении россиян. И все это на фоне холодного душа, который европейцы на Мюнхенской конференции по безопасности приняли от США.