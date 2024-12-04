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Татар-информ

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«Служба-112» в Татарстане набирает психологов и операторов

«Служба-112» в Татарстане набирает психологов и операторов

«Служба экстренных вызовов – 112» объявляет о наборе сотрудников: психологов и операторов. Это стало возможным благодаря решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова увеличить с 1 января 2025 года численность штата учреждения на 33 единицы.

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