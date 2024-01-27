Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах нацистского геноцида

РИАМО - 27 янв. Российский президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в день 80-летия полного освобождения Ленинграда приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о гражданах СССР, которые стали жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Кремля.