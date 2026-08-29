Системные удары ВС РФ: влияние на боеспособность Украины

Вооруженные силы РФ в последнее время сильно и бесперебойно начали наносить системные удары, это однозначно будет сказываться на боевых способностях и возможностях вооруженных формирований Украины.
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