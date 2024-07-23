Вдова Децла прервала молчание и рассказала о конфликте с отцом мужа

Юлия Киселева высказалась об отношениях в семье спустя пять лет после смерти рэпера. Юлия Киселева Кадр видеоРэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скоропостижно скончался больше пяти лет назад.
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