Фельдшера Ильинской районной больницы наградил Президент России

Указ о награждении фельдшера Светланы Костиной из Архангельской области за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу подписал Президент РФ Владимир Путин в конце прошлой недели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии