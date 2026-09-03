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Царьград

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Вице-премьер Мантуров: продажи электрокаров в России удвоились

Вице-премьер Мантуров: продажи электрокаров в России удвоились

С января по август 2026 года продажи электромобилей и гибридов в России увеличились почти вдвое. Вице-премьер Мантуров отметил, что доля отечественных моделей выросла до 27%.

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