Как выбрать канистру для бензина: материал, объем, маркировка и безопасность

Выбор канистры для бензина начинается не с цвета и не с материала, а с назначения емкости. На корпусе, заводской этикетке или в документации изготовителя должно быть прямо указано, что канистра подходит для бензина, топлива или нефтепродуктов.
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