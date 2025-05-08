Путин заявил, что отношения Россия и Китая носят равноправный характер

В отношениях России и Китая нет места неравноправию, они основаны на взаимной выгоде и не подвержены влиянию конъюнктуры, заявил российский лидер Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве.
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