Гаражи с автомобилями горели в Мангистау

За прошедшую неделю подразделения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области выезжали 40 раз по тревоге, из них 10 - на пожары, 19 - на случаи горения, 8- на проведение аварийно-спасательных работ.
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