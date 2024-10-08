Гаражи с автомобилями горели в Мангистау

За прошедшую неделю подразделения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области выезжали 40 раз по тревоге, из них 10 - на пожары, 19 - на случаи горения, 8- на проведение аварийно-спасательных работ.