В Red Wings объяснили нехватку мест на рейсе в Москву вместимостью самолета

Авиакомпания Red Wings объяснила, что не всем пассажирам рейса WZ-560 из Тбилиси в Москву хватило места, так как из-за замены самолета в Грузию направили воздушное судно меньшей вместимости, передает ТАСС.
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