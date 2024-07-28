Андрей Лунев: «С «Зенитом» сейчас хорошие отношения. Пожал бы руку Медведеву? Конечно!»

Ранее у петербургского клуба была задолженность перед голкипером в сезоне-2020/21. В июле 2022 года Лунев через СМИ обратился к председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру по вопросу о невыплате премиальных за победы в составе «Зенита».