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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Лунев: «С «Зенитом» сейчас хорошие отношения. Пожал бы руку Медведеву? Конечно!»

Андрей Лунев: «С «Зенитом» сейчас хорошие отношения. Пожал бы руку Медведеву? Конечно!»

Ранее у петербургского клуба была задолженность перед голкипером в сезоне-2020/21. В июле 2022 года Лунев через СМИ обратился к председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру по вопросу о невыплате премиальных за победы в составе «Зенита».

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