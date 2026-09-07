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Zero Hedge

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USS Abraham Lincoln Returning Home After Being "Sunk" Three Times By Iran

USS Abraham Lincoln Returning Home After Being "Sunk" Three Times By Iran

USS Abraham Lincoln Returning Home After Being "Sunk" Three Times By Iran In yet another example of Iranian social media claims not matching up with reality, the nuclear powered Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln is returning home after a 286 day deployment and 5 days of rest at port in Thailand.

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