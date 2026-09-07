USS Abraham Lincoln Returning Home After Being "Sunk" Three Times By Iran In yet another example of Iranian social media claims not matching up with reality, the nuclear powered Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln is returning home after a 286 day deployment and 5 days of rest at port in Thailand.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым