ВСУ не возвели оборонительные сооружения в районе Авдеевки, написала член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.
Ошибка ВСУ в ДНР вызвала ярость в Раде
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Ну так сама бы и построила,в чем вопрос? А то что она без угла....я!
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15 час.
Сергей Андросов
Так она же безумная, с детства шалашики строит из говна и палок.
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14 час.
Дмитрий Гурин
Интересно а какие у нее есть субъективные объяснения и есть ли вообще какие либо? Не делали фортификации просто по двум объективным причинам: 1. Денег и так мало. 2. Здесь строить не надо т.к. ВС РФ сюда просто не смогут дойти. Можно прибавить еще и третий позитивно оптимистичный: 3. Если уж доберутся ВС РФ сюда то уже сразу начнутся переговоры о временном прекращении огня как при Минских соглашениях, а за это время и ротацию проведем и что ни будь построить смогем.
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12 час.
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