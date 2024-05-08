Ошибка ВСУ в ДНР вызвала ярость в Раде

Дмитрий Гурин

Интересно а какие у нее есть субъективные объяснения и есть ли вообще какие либо? Не делали фортификации просто по двум объективным причинам: 1. Денег и так мало. 2. Здесь строить не надо т.к. ВС РФ сюда просто не смогут дойти. Можно прибавить еще и третий позитивно оптимистичный: 3. Если уж доберутся ВС РФ сюда то уже сразу начнутся переговоры о временном прекращении огня как при Минских соглашениях, а за это время и ротацию проведем и что ни будь построить смогем.