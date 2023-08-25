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Панамский канал продлит транзитные ограничения еще на 10 месяцев

Панамский канал продлит транзитные ограничения еще на 10 месяцев

ПАНАМА (ИА Реалист). Панамский канал планирует сохранить ограничения на ежедневный транзит судов еще на 10 месяцев на фоне длительной засухи, которая привела к снижению уровня воды, сообщает агентство Reuters со ссылкой на руководство канала.

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