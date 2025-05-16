Очень хитрый тест для зрения: найдите мышь

Только у тех, у кого глаза и мозг растут из правильного места, мышь не проскочит! фото: DudolfМы позволяем себе впадать в детство только в двух случаях: когда знатный венгерский головоломщик Гергей Дудаш (в Интернете прославился под творческим псевдонимом Dudolf) выпускает новую головоломку и еще во всех остальных.