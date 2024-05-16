В Смоленской области табун лошадей терроризирует деревню

«Жителям надоело, что лошади ходят по кладбищу и топчут могилы, разрывают венки - это просто вандализм» Жители угранской деревни Великополье пожаловались на беспризорных лошадей, которые пугают детей и разбивают места захоронений.
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