Неспешный разговор

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Даванков и Леонов предложили переселить сотни тысяч бездомных из крупных городов

Даванков и Леонов предложили переселить сотни тысяч бездомных из крупных городов

 ВладП Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков и депутат Олег Леонов предложили вице-​премьеру Татьяне Голиковой программу ресоциализации бездомных, которая предусматривает их переселение из крупных городов и оказание помощи при переезде.

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Комментарии
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Александр Симаков
А что, Москва и прочие крупные города брезгую своими бездомными?  Или эти города такие бедные, что хотят спихнуть пенсионное обеспечение  и оказание медицинских услуг на бюджеты провинциальных городов?  Осталось ещё только определить расстояние от Москвы и других крупных городов, куда будут выселять бездомных (101-й километр например, как во времена СССР?) и дело в шляпе. Нет уж, Москва и другие крупные города, это ваши бомжи, Вы ими и занимайтесь.
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14 час.
Зоя Копань
Ну молодцы депутаты, им что больше заниматься нечем за такую зарплату? А почему бы не полечить этих бездомных в столицах, там уж точно много медецинские центров полупустые, а молодых бомжей отмыть, обучить и на СВО, НЕ НАДО
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7 час.

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