Даванков и Леонов предложили переселить сотни тысяч бездомных из крупных городов

Александр Симаков

А что, Москва и прочие крупные города брезгую своими бездомными? Или эти города такие бедные, что хотят спихнуть пенсионное обеспечение и оказание медицинских услуг на бюджеты провинциальных городов? Осталось ещё только определить расстояние от Москвы и других крупных городов, куда будут выселять бездомных (101-й километр например, как во времена СССР?) и дело в шляпе. Нет уж, Москва и другие крупные города, это ваши бомжи, Вы ими и занимайтесь.