7 стильных правил, как носить комбинезон

Устали каждый день подбирать новые наряды? Ключ к непринужденному стилю – модный комбинезон. Эти универсальные вещи можно надеть на любой случай – будь то нарядный или повседневный формат, и выглядеть так, будто потратил не один день, тщательно планируя образ.