Карло Анчелотти: «Бензема не мог найти пропуск на стадион «Челси». Я сказал ему поторапливаться, а то не сможет сыграть»

Карло Анчелотти сообщил, что мог не выпустить Карима Бензема на игру с «Челси» (3:1). Форвард «Реала» оформил хет-трик в матче 1/4 финала.

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