Ракета «Булат» может увеличить боезапас расчета ПТРК в четыре раза

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Новейшая ракета 9М134 «Булат» отличается сниженной массой, благодаря чему расчет ПТРК способен увеличить объем переносимого боезапаса в четыре раза, сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы».
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