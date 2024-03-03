Глава Запорожья Балицкий: европейцы не хотят и не могут воевать на Украине

Европейцы не хотят воевать на Украине, поэтому участие НАТО в конфликте маловероятно. Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий отвечая на вопрос "Известий" об угрозе ввода войск НАТО на Украину.
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