Режиссер Гай Германика публично оскорбила и назвала токсичной Диану Арбенину

Политика как она есть

Режиссер Валерия Гай Германика ответила в Telegram-канале певице Диане Арбениной на речь артистки на церемонии вручения премии Гильдии кастинг-директоров, где рокерша получила приз «Открытие» года за роль в сериале постановщицы «Обоюдное согласие-2».