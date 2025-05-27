Политика как он...
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Политика как она есть

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Режиссер Гай Германика публично оскорбила и назвала токсичной Диану Арбенину

Режиссер Гай Германика публично оскорбила и назвала токсичной Диану Арбенину

Режиссер Валерия Гай Германика ответила в Telegram-канале певице Диане Арбениной на речь артистки на церемонии вручения премии Гильдии кастинг-директоров, где рокерша получила приз «Открытие» года за роль в сериале постановщицы «Обоюдное согласие-2».

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