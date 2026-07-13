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Аргументы и Факты

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Путин: РФ добивается победы на линии боевого соприкосновения и в тылу

Путин: РФ добивается победы на линии боевого соприкосновения и в тылу

Россия добивается победы в тылу и на линии боевого соприкосновения, заявил глава РФ Владимир Путин на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Все для Победы!»«Мы добиваемся победы везде: в тылу, в Дагестане, в Ингушетии, где угодно, в Чечне И на линии боевого соприкосновения», - сказал он.

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