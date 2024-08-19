Расчеты АГС-17 "Пламя" уничтожают ВСУ в приграничном районе Курской области

Скриншот видео Минобороны РФ разместило видео боевой работы расчетов 30-мм автоматических станковых гранатометов АГС-17 "Пламя" группировки войск "Север" при выполнении огневых задач в приграничном районе Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии