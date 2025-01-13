Российские удобрения уничтожают польский государственный химический гигант – FT

Крупнейшая польская химическая компания Grupa Azoty изучает возможность продажи своего немецкого бизнеса по производству удобрений, чтобы укрепить свое финансовое положение, поскольку она продолжает страдать от конкуренции и бороться с дешевой продукцией из России.
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