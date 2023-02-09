Роналду после покера «Аль-Вахде»: «Ощущения от 4 голов и 500-го мяча в чемпионатах отличные»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался после 4 голов «Аль-Вахде» (4:0). «Отличные ощущения от того, что я забил 4 гола и добрался до 500-го мяча в чемпионатах в матче, который моя команда выиграла», – написал португалец.