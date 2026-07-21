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Журнал «Профиль»

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Атаки ВСУ на логистические центры Wildberries, вызов дипломата РФ в МИД Индии, возможный визит главы ФБР: о чем говорил Песков

Атаки ВСУ на логистические центры Wildberries, вызов дипломата РФ в МИД Индии, возможный визит главы ФБР: о чем говорил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал атаки ВСУ на российские объекты, ситуацию вокруг Украины, сообщения о возможном визите директора ФБР в Россию, а также отношения с новым премьер-министром Великобритании.

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