Мошенники отбирают квартиры через рефинансирование ипотеки

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет В России набирает обороты новая волна мошенничества, жертвами которого становятся граждане, желающие снизить долговую нагрузку.
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