Ввоз иномарок в Россию резко упал: параллельному импорту перекрывают кислород?

Аналитическое агентство «Автостат» сообщило о падении импорта новых легковых автомобилей в Россию по различным альтернативным схемам: по данным аналитиков, в 2024 году в РФ ввезли в общей сложности 181,2 тыс.
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