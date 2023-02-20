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В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на спортинвентарь

Инициатором стал депутат Власов. Письмо направлено главе Минтруда Котякову. Депутат Государственной думы Василий Власов выступил с инициативой разрешить россиянам тратить деньги из материнского капитала на покупку спортивных товаров для детей.

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