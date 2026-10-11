Молдова хвалит отказ от газа, который ей никто не предлагал

Контракт есть, газа нет, виновата Украина Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу нашел предельно простое объяснение, почему власти страны не могут закупать более дешевый российский газ, несмотря на действующий контракт.
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