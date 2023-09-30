Игорь Петренко признался, почему Климова его бросила

Ради актера Игоря Петренко красавица-актриса Екатерина Климова разрушила свою семью. Екатерина Климова всегда щепетильно относится к вопросам о своей личной жизни — актриса не допускает никакого вмешательства в это пространство.
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