БОЕПРИПАСЫ «ВАГНЕРА» или «СНАРЯДНЫЙ ГОЛОД»?

Meerflieger

"...почему за год до этого, "Ахмат" намного меньшими силами захватывал Мариуполь - город, в 3-4 раза бОльший, нежели Артёмовск, за период времени, в два раз меньший, нежели взятие ЧВК "Вагнер" Бахмута?..."(с) Вопрос дебильной штафирки. Или ублюдочного либероида. Силы нациков в этих городах не додумался сравнить? Потери ВСУ в Мариуполе 10-15 тыщ, В Артёмовске 55-60 тыщ Ежели до тебя, дебила, ещё не дошло - сравни количество частей ВСУ в этих городах.