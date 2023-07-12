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БОЕПРИПАСЫ «ВАГНЕРА» или «СНАРЯДНЫЙ ГОЛОД»?

БОЕПРИПАСЫ «ВАГНЕРА» или «СНАРЯДНЫЙ ГОЛОД»?

С ТГ-канала военкора Сладкова:"После сообщений Минобороны о количестве сданной ЧВК «Вагнер» бронетехники и вооружения ЧВК «Вагнер», по моим сведениям, в зоне проведения СВО сдала нашим военным более 2500 тонн боеприпасов разных калибров, включая крупные, для ствольной и реактивной артиллерии.

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Комментарии
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Meerflieger
&quot;...почему за год до этого, &quot;Ахмат&quot; намного меньшими силами захватывал Мариуполь - город, в 3-4 раза бОльший, нежели Артёмовск, за период времени, в два раз меньший, нежели взятие ЧВК &quot;Вагнер&quot; Бахмута?...&quot;(с)  Вопрос дебильной штафирки. Или ублюдочного либероида. Силы нациков в этих городах не додумался сравнить? Потери ВСУ в Мариуполе 10-15 тыщ, В Артёмовске 55-60 тыщ   Ежели до тебя, дебила, ещё не дошло - сравни количество частей ВСУ в этих городах.
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